Actualidade

O Provedor de Justiça de Moçambique lamentou hoje o ataque, no domingo, ao semanário Canal de Moçambique, classificando-o como um "profundo golpe" à liberdade de imprensa e de expressão no país.

"Esta situação representa um profundo golpe à liberdade de expressão e de imprensa no nosso país", declarou Isaque Chande, falando à comunicação social em Maputo, à margem do lançamento do Plano Estratégico do Provedor de Justiça 2020-2024.

A redação do semanário Canal de Moçambique, localizada no centro de Maputo, ficou destruída, após desconhecidos terem ateado fogo na noite de domingo.