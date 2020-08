Actualidade

A Rússia lamentou a renúncia do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, hoje anunciada por razões de saúde, destacando a "contribuição inestimável" do político para as relações entre Moscovo e Tóquio, turbulentas devido a diferendos que remontam a 1945.

O porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, também elogiou Shinzo Abe pela "fidelidade ao princípio de querer sempre resolver os assuntos em desacordo, mesmo os mais difíceis, exclusivamente através do diálogo", segundo citaram as agências russas.

"Esperamos que o seu sucessor esteja igualmente empenhado em continuar o desenvolvimento das relações russo-japonesas", acrescentou o representante.