Actualidade

A ANA - Aeroportos de Portugal rejeitou hoje responsabilidades nas acumulações de passageiros verificadas nas chegadas do Aeroporto de Faro e considerou que na origem do problema esteve a falta de recursos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"A situação referida ocorreu na zona de controlo de fronteira das chegadas, sendo esta área a mesma utilizada no período de verão como de inverno, contrariamente ao que foi afirmado" pelo SEF, reagiu a ANA numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Previamente, o SEF tinha advertido que as acumulações de passageiros nas chegadas do Aeroporto de Faro poderiam manter-se se o controlo documental continuasse na "zona de inverno" e não passasse para a "zona de verão", onde há 10 pontos de atendimento, em vez de cinco.