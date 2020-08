Covid-19

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse hoje esperar uma evolução da pandemia de covid-19 "ainda mais difícil" no outono e no inverno do que no verão, apelando aos alemães para que continuem a levar a sério a ameaça.

A resposta da Alemanha à pandemia provocada pelo novo coronavírus é considerada relativamente bem-sucedida, mas o país regista nas últimas semanas um novo aumento de casos, em média 1.500 ao dia, o que levou as autoridades a impor novas restrições.

"Algumas coisas vão ser ainda mais difíceis nos próximos meses do que foram no verão", advertiu Merkel numa conferência de imprensa em Berlim.