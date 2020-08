Covid-19

O surto de covid-19 que obrigou ao fecho de dois restaurantes na Comporta, na costa alentejana, mantém-se com 22 casos positivos, levando a autoridade de saúde pública a declarar hoje a situação "controlada".

"Ontem [quinta-feira] foram realizados oito testes e deram todos negativo. As notícias são mais tranquilizadoras e neste momento considero o surto na Comporta controlado", disse hoje à agência Lusa a delegada de saúde de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), Tamara Prokopenko.

Apesar de os dois restaurantes estarem localizados na freguesia do Carvalhal, no concelho de Grândola, as 22 pessoas infetadas residem na freguesia da Comporta, no concelho vizinho de Alcácer do Sal, ambos no distrito de Setúbal, onde está concentrado o trabalho das autoridades de saúde.