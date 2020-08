Covid-19

Portugal está entre os países mais expostos à quebra do turismo associada à pandemia de covid-19, de acordo com um relatório divulgado hoje pela Moody's, que salvaguarda a estabilidade do 'rating' do país.

Num relatório intitulado "Exposição ao turismo concentrada no sul da Europa, mas os perfis de crédito permanecem resilientes", a agência de notação financeira Moody's inclui Portugal nas economias mais "afetadas por uma quebra prolongada no turismo" associada à covid-19, juntamente com a Grécia, Malta, Espanha, Chipre, Croácia e Itália.

"Dito isto, nenhum desses países está no top 10 do nosso 'ranking' de países mais expostos ao turismo mundialmente", pode ler-se no relatório, que indica a Croácia como "primeira em seis dos sete indicadores usados para avaliar a importância económica do turismo", e a Grécia em segundo.