Covid-19

Portugal tem 60 lares com utentes com covid-19, num total de 523 idosos e 224 funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou hoje a secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

"Temos a indicação que há 60 estruturas residenciais para idosos com utentes positivos, o que representa 2,4% do total. Há 523 utentes e 224 funcionários infetados", afirmou Jamila Madeira na habitual conferência de imprensa para atualização dos números da pandemia.

Portugal registou mais seis mortes associadas à covid-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, o que representa um aumento 0,7%, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde hoje divulgado.