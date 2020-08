Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, disse hoje que até ao final do ano estarão vedadas todas as 21 pedreiras que estavam em incumprimento por falta de vedações.

"Faltam 10 ou 12 para acabar e vão estar prontas até ao final deste ano", afirmou esta manhã o governante aos jornalistas, acrescentando que todas as pedreiras estão sinalizadas e que "todos aqueles que se furtaram às suas responsabilidades foram já notificados pelo Ministério Público".

As declarações de João Matos Fernandes surgem no mesmo dia em que termina a consulta pública do decreto-lei para regulamentar a atividade das pedreiras.