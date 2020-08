Covid-19

A companhia aérea portuguesa euroAtlantic deverá voar para Timor-Leste em 06 de setembro, num voo comercial que tem por objetivo levar professores e trazer cidadãos portugueses, confirmou à Lusa fonte da empresa transportadora.

Também segundo informações da embaixada de Portugal em Díli, a que a Lusa teve acesso, o voo partirá de Lisboa às 06:00 de 06 de setembro e chegará a Díli às 10:25 locais do dia 07.

A representação diplomática de Portugal naquele país já está a divulgar por 'e-mail', para conhecimento de todos os interessados, as condições e horários do voo, com base nas informações que recebeu da agência de viagens "Sonhando", operador turístico da euroAtlantic.