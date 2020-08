Moçambique/Ataques

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique deteve na capital provincial de Cabo Delgado (Pemba) um suposto membro do grupo armado que tem protagonizado ataques naquela província, na posse de armas e fardamento militar.

Segundo o diretor do Sernic na província de Cabo Delgado, Ntego Crisanto, o indiciado terá sido apanhado com uma pasta contendo cinco armas do tipo AK47, carregadores e seis pares de fardamento militar, material que terá supostamente recebido de um outro indivíduo que passou pela região numa viatura de transporte de passageiros vindo do distrito de Mueda, a mais de 300 quilómetros de Pemba.

"A história revela-nos que quando os insurgentes estão para entrar no território adiantam os equipamentos e depois vêm [vestidos] à civil. Portanto, nós entendemos que isso é um 'modus operandi' dos insurgentes", acrescentou.