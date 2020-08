Actualidade

Mais de 360.000 pessoas na província de Lac, no Chade, foram forçadas a deixar as suas casas devido aos recorrentes ataques jihadistas e à crise ambiental, disse hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"Entre 08 e 16 de agosto, 11.764 pessoas foram deslocadas" na região devido à insegurança e inundações, "um dos números mais elevados registados pela OIM num período tão curto", disse a organização através de uma declaração.

O lago Chade, na fronteira entre a Nigéria, Níger, Camarões e Chade, foi transformado pelas alterações climáticas numa vasta extensão pantanosa salpicada de pequenas ilhas, algumas das quais são a base histórica dos jihadistas do grupo nigeriano Boko Haram.