Actualidade

A Câmara da Póvoa de Varzim, do distrito do Porto, anunciou hoje que vai assumir todos os custos com o dispositivo de vigilância das praias do concelho, no alargamento da época balnear até 13 de setembro.

Segundo a autarquia, este prolongamento, permitido pela Agência Portuguesa do Ambiente, vai ao encontro do proposto, logo na altura de preparação do começo da presente época balnear, pelo presidente da Câmara, Aires Pereira, que se prontificou a apoiar os concessionários de praia.

"Acarreta esforços adicionais para todos os concessionários, especialmente pelo seu caráter repentino e pela gestão dos constrangimentos já inerentes à época balnear por efeito da Covid-19. Por isso, o município da Póvoa de Varzim decidiu assumir todos os custos com o dispositivo de vigilância das nossas praias", comunicou a autarquia da Póvoa de Varzim.