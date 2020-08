Actualidade

A organização Amnistia Internacional (AI) apelou hoje às autoridades da Costa do Marfim para "tomarem medidas imediatas para prevenir a violência" durante as eleições presidenciais, depois de oito pessoas terem morrido aquando do anúncio da recandidatura do atual Presidente.

"Nas cidades de Divo e Bonoua, no sul e sudeste do país, a marcha de sexta-feira, 21 de agosto, das mulheres contra a candidatura do Presidente, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato, foi brutalmente dispersa pelos jovens. A violência que se seguiu resultou em vários ferimentos, pilhagem e incêndios em lojas", disse a organização de defesa dos direitos humanos, citada pela agência France-Presse (AFP).

Segundo a AFP, a AI diz ter entrevistado várias testemunhas oculares e recolhido informações que confirmaram que as mulheres que se manifestavam foram atacadas por grupos de jovens armados com machetes e bastões.