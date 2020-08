Mali

Um documento publicado no 'site' do Diário da República do Mali confere ao chefe da junta militar prerrogativas presidenciais, enquanto os países da região insistem no regresso ao poder dos civis, após o golpe de Estado da semana passada.

O documento, denominado "Ato Fundamental", foi publicado na edição online, de 27 de agosto do jornal oficial, ou seja, na véspera de uma nova cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre o Mali, que decorre por videoconferência.

Ao abrir a cimeira, o atual presidente da CEDEAO, Mahamadou Issoufou, disse que a questão do "regresso à ordem constitucional, que pressupõe que todos os militares regressem aos seus quartéis", não tinha sido resolvida, dez dias após o golpe.