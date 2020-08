Actualidade

A ruralidade, o envelhecimento, o isolamento e a relação com a natureza estão retratadas no documentário "Fojos", de Anabela Moreira e João Canijo, que se estreia a 02 de setembro, no festival IndieLisboa.

"Fojos" foi rodado em Castro Laboreiro (Melgaço), no extremo norte interior de Portugal, e regista o quotidiano da comunidade local, marcada pelo envelhecimento, pela ligação ao campo, num território de lobos ibéricos, em pleno Parque Peneda Gerês.

O lobo ibérico nunca aparece no documentário, mas surge representado nas histórias contadas pela população, nas superstições que perduram, nas carcaças de animais mortos encontrados e nos fojos, as antigas armadilhas com muros de pedra, que ainda subsistem na paisagem local.