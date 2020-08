Covid-19

A TAP anunciou hoje que vai aderir ao regime de apoio extraordinário à retoma progressiva, entre 01 e 30 de setembro, que prevê um mecanismo de redução do horário de trabalho para todos os trabalhadores.

"A TAP vai aderir, no período de 01 a 30 de setembro, ao regime de apoio extraordinário à retoma progressiva, regulado nos termos do Decreto-Lei nº 46-A/2020 de 30 de julho. Como é do conhecimento de todos, este novo regime prevê um mecanismo de redução do horário de trabalho para todos os trabalhadores, não estando prevista a figura de suspensão do contrato de trabalho", lê-se numa mensagem aos colaboradores, enviada hoje pelo Conselho de Administração da transportadora aérea.

Os colaboradores serão informados individualmente sobre a modalidade que lhes será aplicada.