Actualidade

Um jovem de 19 anos morreu hoje vítima de uma queda num poço com cerca de 20 metros, no Bombarral, num acidente que envolveu ainda uma rapariga, da mesma idade, que sofreu ferimentos ligeiros.

Os dois jovens "eram amigos de infância e encontravam-se em cima do poço quando a tampa, uma laje de betão, se partiu e provocou a queda no interior do poço com uma profundidade de cerca de 20 metros", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Óbidos, Marco Martins, responsável pela equipa de mergulhadores que procedeu ao resgates das vítimas.

O acidente aconteceu às 13:07, na localidade de Protela, no concelho do Bombarral, no distrito de Leiria, tendo os bombeiros resgatado "uma jovem com cerca de 19 anos que se encontrava numa laje intermédia do poço, numa zona não submersa", explicou o comandante.