Covid-19

A Toyota Caetano Portugal registou 34.104 euros de lucro (com interesses minoritários) no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido de 6.446.949 euros apurado em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), por sua vez, o resultado líquido sem interesses minoritários passou de 6.391.195 euros nos primeiros seis meses de 2019 para 94.621 euros neste semestre.

"O período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 fica sobretudo marcado pelos efeitos da pandemia covid-19. Este evento teve um impacto significativo para a economia e particularmente para o grupo Toyota Caetano Portugal, visto que o setor automóvel foi um dos mais penalizados pela pandemia", justificou.