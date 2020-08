Covid-19

O Presidente da República disse hoje que o Governo, ao colocar a partir de 15 de setembro o país em situação de contingência, está a prevenir os portugueses para diferentes situações, desde regresso de férias ou início de aulas.

"Quanto aos fundamentos do anúncio do Governo [situação de contingência], o que entendi é que o Governo estava a prevenir os portugueses para um conjunto de razões que vão ser visíveis a partir do começo de setembro, desde o regresso de férias, começo das aulas, aumento do turismo, reinício das atividades mais diversas, inclusive desportivas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado português falava aos jornalistas à margem da abertura da Feira do Livro do Porto.