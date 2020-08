Covid-19

Os 33 atletas e elementos da equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube infetados com covid-19 vão recuperar em casa, estando também isoladas cerca de 30 pessoas com quem contactaram, disse à Lusa fonte oficial.

Em declarações à Lusa, a delegada de saúde regional do Algarve adiantou que a maioria dos infetados "são muito jovens", sendo que muitos deles "vivem uns com os outros" o que, por um lado, facilitou o contágio mas, por outro, "facilita também o confinamento, porque estão todos juntos".

Segundo Ana Cristina Guerreiro, o primeiro caso foi diagnosticado na quarta-feira e durante o dia de quinta-feira "foi feito o estudo à equipa", tendo sido decidido que "todos deveriam ser testados" durante o dia de hoje, tendo os primeiros resultados sido conhecidos hoje ao início da tarde.