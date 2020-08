Actualidade

O secretário-geral do PCP voltou hoje a garantir que o partido "fará a Festa do Avante!" apesar dos que "se assanham" contra a sua realização, criticando o líder do PSD por "continuar a projetar os seus tiques autoritários e antidemocráticos".

"Rui Rio [presidente do PSD] aproveita a aproximação da data da realização da Festa do Avante! para continuar a projetar os seus próprios tiques autoritários e antidemocráticos do 'eu quero, posso e mando', evidenciados nas suas conceções e proposta de revisão da Constituição da República e de subversão do regime democrático", afirmou.

Para o secretário-geral do PCP, que falava durante um comício que se realizou hoje no Jardim 1.º de Maio, em Grândola, no distrito de Setúbal, está em curso "um violenta ofensiva" contra uma festa "onde estão garantidas condições de segurança e tranquilidade".