Covid-19

A agência de notação financeira Standard & Poor's anunciou hoje que piorou a perspetiva de evolução da economia de Cabo Verde para negativa, mantendo o 'rating' do país em B ('lixo'), abaixo do nível de recomendação de investimento.

"Apesar de as relações com os doadores continuarem muito fortes, as consequências económicas da pandemia da covid-19 vão causar perturbações macroeconómicas significativas na economia de Cabo Verde, que é muito dependente do turismo", lê-se na nota divulgada esta noite.

"Por isso, estamos a rever a perspetiva de evolução da economia ['outlook'] de estável para negativa", anuncia-se no texto, que assim confirma que o 'rating' de Cabo Verde deverá ser revisto em baixa nos próximos 12 a 18 meses.