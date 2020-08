Actualidade

Sporting e FC Porto vão disputar o primeiro 'clássico' da I Liga de futebol 2020/21 à quarta jornada, enquanto o Benfica vai jogar nos redutos dos dois rivais na primeira volta, ditou o sorteio da prova hoje realizado.

Os campeões nacionais, que iniciam a defesa do troféu diante do Sporting de Braga, vão deslocar-se a Alvalade na quarta ronda, naquele que será o primeiro embate entre dois dos três habituais candidatos ao título, marcado para o fim de semana de 17 e 18 de outubro, logo a seguir à pausa do campeonato, para jogos das seleções nacionais.

As partidas entre 'grandes' só voltarão em janeiro de 2021, no final da primeira volta, com o FC Porto-Benfica, no Estádio do Dragão, na 14.ª jornada, e o Sporting-Benfica, no Estádio José Alvalade, na 16.ª.