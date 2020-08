Actualidade

O primeiro-ministro considera que se Marcelo Rebelo de Sousa não se recandidatasse a Presidente da República "havia um problema grave no conjunto do país" que, no seu entender, tem por certo que concorra a um segundo mandato.

Esta opinião foi transmitida por António Costa em entrevista ao semanário Expresso, em que também adianta que, por exercer as funções de primeiro-ministro, adotará uma atitude de "recato" nas próximas eleições presidenciais.

Questionado sobre a possibilidade de existir um problema de "vacatura à direita" caso Marcelo Rebelo de Sousa decida não se recandidatar nas próximas eleições presidenciais, António Costa foi mais longe na sua análise: "Havia um problema grave no conjunto do país, que dá isso por adquirido e se sente confortável com o Presidente".