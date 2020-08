Actualidade

A Marinha do Brasil terminou a primeira parte das investigações ao derrame de crude no Atlântico que ocorreu em agosto do ano passado sem apontar presumíveis culpados ou revelar a origem exata do incidente.

De acordo com o diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha do Brasil, o contra-almirante João Alberto Araújo Lampert, citado nesta sexta-feira pela cadeia de televisão brasileira TV Globo, a investigação confirmou que o crude é de origem venezuelana.

Contudo, o contra-almirante advertiu que esta informação não permite aferir se o crude foi lançado por navios ou empresas venezuelanas.