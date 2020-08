Actualidade

O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos disse ao Ministério Público brasileiro que os recursos desviados da pasta iam para um fundo único e que 20% dos subornos eram destinados ao governador, Wilson Witzel.

Na manhã de sexta-feira, Witzel, ex-juiz e eleito governador do Rio de Janeiro em 2018, foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de participar em esquemas ilícitos para desviar recursos da área da saúde durante a pandemia da covid-19, tendo sido afastado do seu cargo por 180 dias por ordem do Superior Tribunal de Justiça.

Edmar Santos já tinha sido detido no início de julho por supostos desvios e fraudes de recursos destinados à aquisição de material médico para o combate à covid-19, tendo posteriormente fechado um acordo de delação premiada (benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar na investigação criminal) com as autoridades.