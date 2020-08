Actualidade

A portuguesa Vitória Mário, cuja campanha de financiamento coletivo na Internet recebeu uma contribuição da cantora norte-americana Taylor Swift, incentivou os estudantes a não desistirem e a procurarem formas de financiamento para continuarem a educação.

"Eu acho que é necessário ter educação. Antes de criar a campanha no [site] GoFundMe tentei outras coisas: enviei emails para empresas, escrevi cartas com a minha história", disse à agência Lusa em Londres, onde vive desde 2016 com os tios.

Embora tenha sido bem sucedida na sua campanha [https://uk.gofundme.com/f/becoming-a-mathematician], que angariou mais do que as 40 mil libras (45 mil euros) desejadas, a jovem de 18 anos admite que a Internet pode não ser a solução para todos.