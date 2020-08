Actualidade

(REPETIÇÃO) Bissau, 29 ago 2020 (Lusa) - O ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Malam Sambú, quer rever "alguns termos" do atual acordo com a União Europeia no setor e os valores que o país recebe como compensação anual de cinco Estados-membros.

Em entrevista à Lusa, Malam Sambú, antigo embaixador da Guiné-Bissau em seis países da Ásia, disse não ser contra o acordo em si, mas quer rever algumas formulações do texto, bem como os valores.

"Enquanto cidadão guineense, acho que o que dão aos outros países como contrapartida é muito superior ao que dão à Guiné-Bissau. A título de exemplo, dizem que dão uma contrapartida de, salvo erro, 15,6 milhões de euros, e desse dinheiro tiram quatro milhões para o apoio setorial. A meu ver acho que não devia ser assim", declarou Sambú.