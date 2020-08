Actualidade

O futebolista internacional espanhol Rodrigo foi hoje oficializado como jogador do Leeds United, numa transferência com valores recorde.

"O Leeds United tem a satisfação de comunicar que assinou com Rodrigo Moreno Machado, do Valência, com valores recorde para o clube. O jogador, de 29 anos, pode jogar a extremo ou a avançado", indicou hoje o Leeds.

O clube inglês, treinado por Marcelo Bielsa e que está de regresso à Liga inglesa, 16 anos depois, indica ainda que o internacional espanhol, de origem brasileira, assinou um contrato válido por quatro épocas, até 2024.