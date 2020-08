Actualidade

A comunidade portuguesa de League of Legends tem evoluído "a bom nível", apontam vários membros do setor competitivo do videojogo de estratégia, mas precisa de uma mudança de mentalidade na base de jogadores, mais investimento e competitividade.

League of Legends é um dos maiores jogos no setor dos esports, e o Mundial é disputado todos os anos, garantindo vários milhões de euros em prémios, enquanto a LCS Europa, o campeonato europeu, é outro 'sonho' de qualquer aspirante a profissional.

Em 2022, o videojogo será um evento medalhado nos Jogos Asiáticos, comprovando a popularidade naquele continente e abrindo caminho para a pretensão de muitos profissionais do setor, a eventual inclusão no programa olímpico.