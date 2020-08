Actualidade

O setor dos esports agrega vários videojogos e, com ele, muito mais do que apenas jogadores, com cargos como treinadores, analistas, comunicadores e outras funções a apresentarem oportunidades para jovens portugueses num mercado em crescimento.

Com o setor competitivo a crescer e profissionalizar-se em todo o mundo, e a crescer cerca de 24% por ano na Europa desde há quatro anos, segundo um estudo da consultora Deloitte, apresentando, no continente europeu, receitas estimadas de 240 milhões de euros, a oferta de trabalho expande e diversifica-se.

Se na Europa já é comum os principais clubes terem centros desportivos com todo o tipo de profissionais de apoio, como um clube de futebol, em Portugal o caminho é mais lento, ainda que já exista uma 'legião' de profissionais, entre contratados, 'freelancers' ou voluntários, desdobrados em profissões que vão de treinadores a comunicadores, analistas ou produtores de eventos, entre outros cargos.