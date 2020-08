Actualidade

As empresas podem verificar o registo do tempo de trabalho dos funcionários em teletrabalho, referem os especialistas ouvidos pela Lusa, lembrando que, apesar deste controlo da atividade laboral ter limites, podem existir abusos.

"O poder disciplinar e organizativo do empregador não deixa de existir no teletrabalho", refere Simão de Sant'Ana, advogado principal da Abreu Advogados. Mas tal não pode ser feito com recurso a tecnologias intrusivas como as que, por exemplo, controlam o movimento do teclado do computador, o que é "expressamente proibido".

Pedro Antunes e Vicente Garcia, do departamento de laboral da CCA Law Firm, realçam que as empresas "podem utilizar aplicações que permitam o registo dos tempos de trabalho dos seus trabalhadores" - sendo esta uma forma de garantir que não estão a ser ultrapassados os limites máximos de duração do trabalho.