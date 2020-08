Covid-19

O PS lança o seu novo ano político na segunda-feira, em Coimbra, numa conferência com a participação dos principais dirigentes socialistas e em que António Costa falará sobre recuperação económica e combate à pandemia da covid-19.

Tendo como lema "Recuperar Portugal", esta conferência, que decorrerá no Convento de São Francisco e que será transmitida através das páginas do PS nas redes sociais, será o primeiro evento dos socialistas após as férias de Verão.

No plano político, esta conferência ocorre num período em que o PS e o Governo estão a negociar com os parceiros parlamentares de esquerda (Bloco, PCP e PEV) e com o PAN o Orçamento do Estado para 2021 e uma semana depois de ter terminado a fase de discussão pública do plano de recuperação económica - documento cuja primeira versão foi escrita pelo gestor e professor universitário António Costa e Silva e que será entregue em Bruxelas até ao final da primeira quinzena de outubro.