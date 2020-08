Bielorrússia

A polícia bielorrussa deteve hoje dezenas de pessoas que participavam numa manifestação da oposição ao presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, cuja reeleição em 9 de agosto é contestada como fraudulenta.

A polícia, presente em grande número na Praça da Independência, no centro de Minsk, desde a manhã, lado a lado com militares mascarados e armados, tentou dispersar a multidão, reunida pelo terceiro fim de semana consecutivo, segundo um jornalista da agência France-Presse (AFP) no local.

As manifestações realizadas nos dois últimos domingos, 16 e 23 de agosto, juntaram quase 100.000 pessoas, tornando-se das maiores manifestações de sempre no país.