Actualidade

O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, venceu o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

A decisão do júri foi anunciada no sábado à noite, no encerramento do festival, e divulgada hoje pela agência Portugal Film.

"A primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos venceu o Prémio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Pesaro, em Itália, um dos mais importantes e históricos festivais italianos. O filme foi também premiado pelo júri de estudantes de escolas de cinema, como melhor filme", lê-se na mensagem da distribuidora portuguesa.