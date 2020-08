Covid-19

Um morto e 320 novas infeções do novo coronavírus foram registados nas últimas 24 horas, em Portugal, estando agora contabilizados 57.768 casos desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado.

O número de vítimas mortais da pandemia em Portugal é hoje de 1.819, tendo sido dados como recuperados 41.885 doentes (mais 119).

De acordo com os dados da DGS, a vítima mortal foi registada no norte, região com 20.776 casos (mais 162) e 846 mortos.