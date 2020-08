Actualidade

O poeta Ernesto Manuel de Melo e Castro, que morreu no sábado, em São Paulo, no Brasil, aos 88 anos, marcou, com uma obra definida pela construção de experiências com diversos materiais, a emergência a poesia experimental em Portugal.

Poeta e escritor, E.M. de Melo e Castro, como assinava, nasceu a 19 de abril de 1932, na Covilhã, e foi particularmente marcante na emergência da poesia concreta experimental e visual em Portugal.

Autor de uma obra demarcada pela construção de experiências com diferentes materiais, o seu livro "Ideogramas", que reúne 29 poemas concretos sem qualquer introdução ou nota explicativa, foi um "marco fundador" do experimentalismo, na literatura e na arte portuguesas.