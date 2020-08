Actualidade

O piloto Bruno Magalhães venceu hoje o Rali do Alto Tâmega e ascendeu à liderança do Campeonato de Portugal de ralis, após a quarta prova do calendário de 2020.

Depois de terminar o primeiro dia a 2,3 segundos de Armindo Araújo (Skoda Fabia R5), o piloto do Hyundai i20 R5 atacou forte nas primeiras três especiais do dia, a dupla passagem pelo troço de Chaves-Boticas (19,4 km) e Boticas (14,23 km), vencendo as três, entrando para a 'power stage' com 11,6 segundos de vantagem sobre o pentacampeão nacional e que tinha chegado a esta prova na liderança do campeonato.

Uma diferença confortável, que geriu sem problemas, vencendo o Rali do Alto Tâmega com 11,2 segundos de vantagem para Armindo Araújo.