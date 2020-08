Óbito/E.M. Melo e Castro

O escritor Ernesto Manuel de Melo e Castro, pioneiro da poesia experimental portuguesa, que morreu no sábado, em São Paulo, Brasil, numa entrevista à Lusa, em 2018, sublinhou a importância da invenção e da atitude experimental na sua obra.

Melo e Castro falou com a Lusa em outubro de 2018, a propósito da inauguração da exposição "Poesia Experimental Portuguesa", nesse mês, em Brasília, pouco dias após a primeira volta das eleições presidenciais no país, que viriam a dar a vitória a Jair Bolsonaro.

Na altura, Melo e Castro também se mostrou preocupado com a ascensão do populismo no país: "O Brasil está a passar por um momento dramático e, de facto, há que lutar pela liberdade, pela inteligência, pela dignidade", disse então à Lusa.