Covid-19

Itália registou 1.365 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, uma ligeira descida em relação aos últimos dias, mas aumentou o número de doentes em cuidados intensivos, atualmente 86, segundo números do Ministério da Saúde.

De sábado para hoje, morreram quatro pessoas, elevando para 35.477 o total de mortes em Itália desde o início da pandemia, que já infetou 268.218 pessoas no país.

As autoridades registaram hoje um aumento do número de pessoas hospitalizadas, 1.337, mais 90 que no sábado, e, destes, 86 estão internados em unidades de cuidados intensivos, mais sete que na véspera.