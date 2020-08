Covid-19

A Madeira não regista casos de covid-19 há dois dias consecutivos, mantendo-se o total cumulativo de 158, já com 118 recuperados e 40 ativos, indicou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

De acordo com o boletim epidemiológico regional, as infeções ativas consistem em 29 casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 11 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 21 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 19 em alojamento próprio.