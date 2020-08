Avante!

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou hoje que entregou a versão final do parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante!, durante a pandemia de covid-19, remetendo a divulgação do seu conteúdo para o PCP.

O parecer final foi hoje entregue à organização do evento, "tal como estava previamente previsto", e "condensa toda a informação", referiu a DGS numa nota, assinalando que cabe à "entidade organizadora" divulgar o seu conteúdo "se assim o entender".

Na quarta-feira, o Partido Comunista Português, que organiza a Festa do Avante! entre 04 e 06 de setembro, na Atalaia, no concelho do Seixal, considerou que compete à DGS "dar a conhecer relatórios, pareceres ou outras reflexões que tenha produzido, esteja a produzir ou venha a produzir".