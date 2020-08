Covid-19

O Brasil registou 566 mortos e 16.158 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, informou o executivo, acrescentando que investiga a eventual relação de 2.772 óbitos com a doença.

No total, o país sul-americano totaliza 120.828 vítimas mortais e 3.862.311 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo o segundo país do mundo com maior número de infetados e mortos, apenas atrás dos Estados Unidos.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, 3.031.559 pacientes infetados já recuperaram e 709.924 estão sob acompanhamento médico.