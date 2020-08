Covid-19

O México registou 339 mortos e 4.129 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades no domingo.

No total, o México registou 64.158 mortos e 595.841 contágios desde o início da pandemia.

Com 1,3 milhão de testes, o México é o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que menos realiza testes PCR na população.