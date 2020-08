Actualidade

A Huawei anunciou hoje que deixará de ser o principal patrocinador do clube de rugby australiano Canberra Raiders, lamentando "um clima de negócios negativo", depois de a Austrália recusar ao gigante chinês de telecomunicações o acesso ao mercado 5G.

Este foi o primeiro grande acordo de patrocínio no estrangeiro assinado pela Huawei, há quase dez anos.

Em comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), a filial australiana da Huawei justificou a decisão com o "clima empresarial negativo", que teria tido "um impacto maior no fluxo de receitas do que o inicialmente previsto".