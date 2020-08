Actualidade

Os líderes do partido do Governo do Japão reúnem-se na terça-feira para decidir quando e como vão escolher o seu novo líder, que vai substituir Shinzo Abe como primeiro-ministro.

Abe, de 65 anos, anunciou na sexta-feira a sua intenção de renunciar por razões de saúde, mas permanecerá à frente do executivo nipónico até que o seu sucessor seja eleito, numa sessão conjunta de ambas as câmaras da Dieta (Parlamento).

Tudo parece apontar para a possibilidade de esta votação ter lugar a 17 de setembro.