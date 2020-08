Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 31 ago 2020 (Lusa) - A estreia nacional de "Cartas Portuguesas", sobre Mariana Alcoforado, de João Guilherme Ripper, e a atuação da pianista Martha Argerich, com a orquestra, destacam-se na programação da próxima temporada de música da Fundação Calouste Gulbenkian, hoje divulgada.

Marcada pela pandemia e pelas suas restrições, a nova temporada, que abre a 11 de setembro, aposta na orquestra residente e nos seus solistas, escolhe "grandes peças sinfónicas", mantém-se atenta aos 250 anos do nascimento de Beethoven, prosseguindo a integral das sinfonias do compositor alemão, e conta com a versão de palco da ópera "Dido e Eneias", de Henry Purcell, entre outras propostas. Fará ainda a estreia absoluta de "Point of Departure", de Jorge Filipe Pinto Ramos.

A propagação da covid-19, que parou a programação anterior em março, e "a imprevisibilidade" da doença, provocada pelo novo coronavírus, sustentam no entanto uma divulgação mais cautelosa, limitada apenas aos primeiros quatro meses da programação, de setembro a dezembro, embora a Fundação, contactada pela agência Lusa, garanta que "haverá Temporada 2020/21 completa", a divulgar ao longo do ano.