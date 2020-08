Actualidade

A Critical TechWorks, uma 'joint venture' entre a portuguesa Critical Software e a BMW para desenvolvimento de soluções automóveis digitais, contratou 850 pessoas em dois anos e prevê duplicar a faturação este ano para 57 milhões de euros.

Em entrevista à agência Lusa na altura em que a empresa - que tem base no Porto, mas também escritórios em Lisboa - assinala dois anos de atividade, o 'Chief Operations Officer (COO) da Critical Techworks apontou como objetivo terminar 2020 com um milhar de funcionários (dos quais cerca de dois terços no Porto e os restantes na capital), face aos 600 do final de 2019.

Para 2021, adiantou Jochen Kirschbaum, a meta passa por atingir uma equipa com mais de 1.200 pessoas.