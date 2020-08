Actualidade

As autoridades espanholas entraram hoje no seu quinto dia consecutivo de trabalho para extinguir o incêndio que atinge a província de Huelva, no sul do país, que já queimou uma área de mais de 10.000 hectares.

Depois de uma noite com períodos de ventos mais intensos e erráticos e, posteriormente, ventos mais calmos, as autoridades espanholas vão reunir-se hoje para determinar a estratégia a seguir no combate às chamas.

No domingo, foram 25 meios aéreos e mais de 509 militares que participaram nas tarefas de extinção deste incêndio, que já obrigou a retirar 3.200 pessoas de suas casas em seis municípios e até 13 núcleos populacionais.