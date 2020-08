Actualidade

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa estará em setembro, "em estreia absoluta", no festival de cinema de Veneza, com o filme "Listen", e sabe já que ter sido selecionada lhe dará mais visibilidade internacional.

"Estar em Veneza trouxe muito visibilidade ao filme. Existirá um 'antes de Veneza' e um 'depois de Veneza'. Sou absolutamente grata ao facto de Veneza ter coragem de seguir e, de uma forma adaptada e nova, não deixar cair as coisas", afirmou Ana Rocha de Sousa à agência Lusa.

Num ano atípico no calendário dos festivais internacionais, por causa da pandemia da covid-19, o festival de Veneza manteve a edição em moldes tradicionais, com sessões em sala, com um protocolo mais apertado de segurança e higiene e as habituais secções competitivas.